В ЦИКе считают несомненной победой результаты «Единой России» на выборах

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев назвал «несомненной победой» результаты партии «Единая Россия» по итогам единого дня голосования.

«Безусловно, если говорить о победителе в этой избирательной гонке, то, конечно, это партия «Единая России», потому что 60% мандатов позволяют ей почти во всех субъектах Российской Федерации - в законодательных собраниях и представительных органах столиц субъектов РФ - сформировать свое устойчивое большинство. Это, конечно, несомненная победа данной партии», - сказал он в понедельник в эфире телеканала «Россия 1».

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«Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 избирательных кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями.

Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, - 49,88%, а вместе с одномандатниками - более 60%.