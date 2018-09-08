Матвиенко рассказала, чего хочет Ким Чен Ын

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном убедилась, что он хочет мира в регионе и делает для этого все возможное, передает РИА «Новости».

«Я убедилась после встречи с ним, что это не просто протокольные разговоры: он хочет мира и делает для этого все возможное и невозможное», — сказала она.

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Ранее Валентина Матвиенко по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявила, что КНДР необходима мотивация для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова.

Она отметила, что российские власти намерены «всячески поощрять» стремление Ким Чен Ына провести денуклеаризацию. Матвиенко добавила, что позиция КНДР по этому вопросу «внятная» и указала, что северокорейские власти уже сделали «два серьезных шага» для ядерного разоружения региона.