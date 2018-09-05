Захарова выразила опасение после заявления Трампа по Идлибу

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала предупреждение американского президента Дональда Трампа о действиях США в случае обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Ранее Трамп пообещал, что если в сирийской провинции Идлиб начнется кровопролитие, то Соединенные Штаты и «весь мир» «очень рассердятся».

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По мнению Захаровой, боевики могут расценить подобные заявления как знак поддержки.

«У «Джабхат ан-Нусры» и прочих «умеренных» после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?» — задалась вопросом Захарова.

Группировка «Джебхат ан-Нусра» признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Ранее стало известно, что Трамп опроверг обвинения в намерении убить главу Сирии Башара Асада.