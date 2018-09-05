Мэй: Россия хотела отравлением Скрипалей послать сигнал россиянам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозревает, что Россия хотела отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии послать сигнал другим проживающим за границей россиянам, которые имели некогда отношение к государственным вопросам, передает Reuters.

«Мы хотим, чтобы Россия действовала как ответственный члена международного сообщества. Это означает, что она должна объяснить безрассудные и возмутительные действия ГРУ, являющегося частью российского государства», — сказала Мэй парламенту.

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Ранее сообщалось, что Мэй пригрозила России новыми санкциями из-за инцидентов с «Новичком».

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