В Кремле рассказали о «грубой» работе разведки США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал работу американской стороны по линии разведки «грубой». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что газета NYT писала, что спецслужбы США пытались добиться от российского бизнесмена Олега Дерипаски данных о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

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Песков не стал комментировать материал газеты.

«Дело в том, что действительно Соединенные Штаты Америки в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки», — сказал Песков.

Он добавил, что американская сторона пытается оказывать на граждан России давление, а также вербовать их. Песков подчеркнул, что Олег Дерипаска и бизнесмены его уровня руководят «огромными» бизнес-структурами, а случаи, подобные тому, о котором сообщила американская газета, свидетельствуют о попытках вмешательства в дела России.

Ранее сообщалось, что Дерипаска отказался от встреч с представителями США и сообщил о таких попытках российским властям.