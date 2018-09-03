Могерини констатировала хаос в международных отношениях

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что система международных отношений в настоящее время переживает хаос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Могерини, в настоящее время мир поделен на сферы влияния. При этом в двухсторонних отношениях наблюдается отход от мультилатерализма.

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«Весь мир переживает период хаоса», — сказала Могерини.

Она добавила, что вопрос заключается в том, является ли такое положение дел долгосрочным или временным явлением.

Ранее Могерини заявила, что в ЕС обеспокоены новым законом о «национальном государстве», который был принят в Израиле.