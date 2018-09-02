Пранкер: министр обороны Украины согласился отвести вооружение

Пранкер Алексей Столяров, более известный как «Лексус», рассказал подробности звонка министру обороны Украины Степану Полтораку, передает RT.

«Тут не было цели спровоцировать. Мы знали, что (президент Украины Петр) Порошенко находится в Америке, и поэтому можно инсценировать такой звонок министру обороны Украины, который находится в Киеве. Мы нарезали фраз Порошенко из предыдущих разговоров с ним, в том числе нецензурных, которые касались именно обороны Украины, армии в Донецке и дальнейших планов. И позвонили министру обороны якобы с борта президента Украины, который возвращался из Вашингтона в Киев. И там на повышенных тонах приказали ему отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложили написать заявление об отставке. Он на это согласился», — рассказал Столяров.

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По его словам, Полторак понял, что с ним говорил не президент, только после окончания разговора, когда по своим каналам попытался узнать подробности о причинах решения главы государства.

«Он попытался как можно быстрее оправдаться через свою пресс-службу. Причем в своем заявлении даже не упомянул, что разговор велся от лица Порошенко. Просто сказал, что от имени известных людей», — сказал он.

Ранее российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный как «Вован», подтвердил факт разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком.