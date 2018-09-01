Путин изменил свое отношение к деловым костюмам

Президент России Владимир Путин признался, что изменил свое отношение к деловому костюму, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с победителями олимпиад.

«Я сейчас изменил свое отношение к этому вопросу. Встречают-то по одежке, как у нас говорят, поэтому внешний вид имеет значение», — сказал он.

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По словам Путина, неформальная форма одежды изначально не располагает к деловым переговорам.

«Но есть и другая поговорка, встречают-то по одежке, а провожают по уму. Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — добавил он.

Ранее Владимир Путин поделился воспоминаниями о дворе, в котором он жил в юности.