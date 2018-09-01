В посольстве Ирака опровергли информацию о недопуске российского военного самолета

В посольстве Ирака в России опровергли информацию о том, что российский военный самолет, направлявшийся в Сирию, не был допущен в воздушное пространство Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что власти Ирака запретили пересечь свое воздушное пространство российскому военному самолету Ту-154М, который следовал из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, из-за чего экипажу якобы пришлось вернуться в Иран.

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«Ирак опровергает сообщения, которые передали некоторые СМИ, по поводу недопуска российского самолета в иракское воздушное пространство. Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади опровергает эту информацию», — заявили в посольстве.

Хади также добавил, что новость о недопуске российского самолета была «сфабрикована» и являлась попыткой «повлиять на отношения России и Ирака».

Ранее сообщалось, что Ирак закрыл воздушное пространство для военного самолета из России.