Суд в Бразилии отказал экс-президенту в регистрации кандидатом на выборах

Высший избирательный суд Бразилии постановил, что экс-президент страны Лула да Силва не может стать кандидатом на выборах, передает Reuters.

Ранее партия зарегистрировала бывшего главу страны как кандидата в президенты. Большинство судей — четыре из семи — постановили не допускать Лулу да Силву до выборов.

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В настоящий момент экс-президент Бразилии отбывает наказание в виде 12 лет тюремного заключения, к которому его приговорили по обвинениям в коррупции.

Ранее сообщалось, что бразильский судья суда апелляционной инстанции Рожерио Фаврето постановил освободить Лулу да Силву из-под стражи, однако другой судья отменил это решение.