Ельцин предупреждал Клинтона о намерении коммунистов вернуть Крым и Аляску

Первый российский президент Борис Ельцин предупреждал своего американского коллегу Билла Клинтона о желании коммунистов вернуть Крымский полуостров и Аляску в состав страны. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Библиотеки Билла Клинтона расшифровки переговоров двух лидеров.

По словам Ельцина, СМИ США изображают коммунистов «хорошими, честными и добрыми», но этому верить не стоит. Президент России назвал коммунистов «фанатиками», которые все уничтожат.

Реклама

«Они (коммунисты. — Газета.Ru) вернут Крым, они даже заявляют свое право на Аляску», — заявил Ельцин.

Ранее в сети появилась расшифровка телефонных разговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-президента США Билла Клинтона.