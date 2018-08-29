WP: Трамп попросил Помпео встретиться с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео находится в поиске достижения взаимопонимания с Москвой до истечения крайнего срока введения новых санкций против России за якобы отравление бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с подобными усилиями американской стороны.

Такие действия отражают стремление президента США Дональда Трампа начать конструктивный диалог с Россией и разорвать порочный круг санкций, пишет газета. В частности, частью таких усилий стало то, что Помпео в августе во время телефонного звонка запросил встречу с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. По сведениям источников, сделал он это по указанию Трампа.

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Тем не менее, перспектива сближения Москвы и Вашингтона остается слабой, поскольку американские законодатели требуют строгого соблюдения действующего санкционного законодательства и обдумывают новый пакет еще более жестких мер против России, отмечается в материале WP.

Усилия Помпео в поиске возможностей продвижения отношений с Россией вперед поддерживаются крупными европейскими союзниками, имеющими экономические связи с Соединенными Штатами и Россией, такими как Германия и Италия, добавляет Washington Post.