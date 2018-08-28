Опубликовано видео встречи Медведева с врио губернатора Нижегородской области

Телеканал «Россия-24» показал видеозапись со встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Эти кадры с премьером стали первыми после долгого отсутствия из-за полученной спортивной травмы.

В ходе встречи Медведев поинтересовался подготовкой к новому учебному году в регионе.

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«Мы с Вами нередко встречаемся, но есть поводы, которые носят особый характер для нашей страны. В данном случае я имею в виду подготовку к новому учебному году, ввод новых учебных заведений – как школьных, так и дошкольных», — приводятся слова Медведева на сайте правительства.

Ранее в сети появились новые фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева, датированные 28 августа.