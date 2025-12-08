На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минздрава сообщил об устранении очереди на ЭКО

Глава Минздрава Мурашко: в России удалось победить очередь на ЭКО
true
true
true
close
Shutterstock

Доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) растет в России, фактически удалось устранить ожидание на эту процедуру. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день вспомогательные репродуктивные технологии обрели максимальную доступность.

«За пять лет число выполненных циклов ЭКО увеличилось на 27%, а в 2024 году в результате ЭКО родилось более 32 тыс. детей», — заявил Мурашко.

Он добавил, что объемы финансирования подобных программ в рамках государственных гарантий растут каждый год. Подобные процессы, по мнению главы Минздрава, помогли победить очередь на процедуру. В 2025 году по ОМС будет выполнено еще более 100 тыс. циклов ЭКО.

Мурашко объяснил, что увеличение доступности процедуры повышает эффективность вмешательств. Он подчеркнул, что в 2026 году объем оказания помощи для ЭКО планируют увеличить более чем на 15%. Помимо этого, власти планируют заняться расширением возможностей вспомогательных репродуктивных технологий для пар, у которых есть риск наследственных врожденных заболеваний у детей.

В ходе интервью Мурашко рассказал, что в России заболеваемость бесплодием за последние шесть лет снизилась как у женщин, так и у мужчин. По его словам, заболеваемость бесплодием в стране «в среднем практически не меняется и соответствует общей популяционной частоте».

