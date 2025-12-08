«Пошел ко дну»: приморец на квадроцикле провалился под лед и попал на видео

В Приморье на видео сняли водителя, который на квадроцикле провалился под лед

В Приморском крае водитель на квадроцикле провалился под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Приморье рыбак провалился под лед, утопил свой квадроцикл. Трагедия едва не случилась в районе Кипарисово. Мужчину, провалившегося под лед, заметили очевидцы и поспешили на помощь. Рыбака из воды вытащили, а вот квадроцикл пошел ко дну», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

