«Пошел ко дну»: приморец на квадроцикле провалился под лед и попал на видео

В Приморье на видео сняли водителя, который на квадроцикле провалился под лед
В Приморском крае водитель на квадроцикле провалился под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Приморье рыбак провалился под лед, утопил свой квадроцикл. Трагедия едва не случилась в районе Кипарисово. Мужчину, провалившегося под лед, заметили очевидцы и поспешили на помощь. Рыбака из воды вытащили, а вот квадроцикл пошел ко дну», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

До этого во Владивостоке мужчина выпал из многоэтажки на автомобильную парковку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек падает на парковку рядом с автомобилями, у которых срабатывает сигнализация. На записи также можно заметить, что от удара человека подбрасывает вверх, после чего он падает на асфальт.

Ранее в Башкирии дети пострадали в серьезном ДТП с грузовиком.

