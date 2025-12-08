На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль с тюменцами провалился под лед

В Тобольске Chevrolet с людьми застрял во льдах
Telegram-канал «Типичный Тобольск»

В городе Тобольске Тюменской области автомобиль с людьми провалился под лед на переправе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Тюмени».

«Автомобиль выехать не смог. На кадрах, снятых очевидцами, виден серый Chevrolet. Рядом с ним никого нет, а вблизи — вода. Судя по всему, лед в этом месте еще не окреп. В ТОСЭР рассказали, что произошло это в выходные. Но за помощью к спасателям никто не обращался», — говорится в публикации.

На кадрах также заметно, что иномарка застряла во льдах. В МЧС отметили, что инцидент произошел в ночное время, при этом переправа еще не работает.

До этого в Приморском крае в районе Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Ранее в Башкирии дети пострадали в серьезном ДТП с грузовиком.

