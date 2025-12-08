На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатель рассказал, есть ли шансы найти пропавшую семью Усольцевых

Спасатель Кабанов: шансы найти Усольцевых в тайге минимальны
true
true
true
close
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель международного класса Геннадий Кабанов рассказал aif.ru, что шансы на обнаружение семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае, минимальны.

По его словам, Сергея и Ирину Усольцевых вместе с их пятилетней дочерью Ариной могли растерзать дикие звери. Специалист допустил, что Усольцевы могли также замерзнуть от переохлаждения.

«Если они не находятся в более-менее благоприятных условиях типа зимовья, то их шансы на выживание минимальны. Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — подчеркнул Кабанов.

Он не исключил возможной встречи Усольцевых с волками или медведями, хотя, по его словам, они редко нападают на людей осенью, так как обычно уже набрали запасы веса к зиме. Но такую встречу исключать нельзя, добавил Кабанов.

3 декабря автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов в беседе с aif.ru рассказал об ошибке, которую могли совершить Усольцевы.

По мнению эксперта, с семьей, скорее всего, произошел несчастный случай. Он считает, что одной из более вероятных версий является то, что они могли заблудиться и промокнуть. Буянов допустил, что супруги могли запаниковать и начать действовать спонтанно, что в условиях тайги может привести к фатальным последствиям.

Ранее была названа причина, почему пропавшую семью Усольцевых не смогли найти БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами