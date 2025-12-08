Спасатель рассказал, есть ли шансы найти пропавшую семью Усольцевых

Заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель международного класса Геннадий Кабанов рассказал aif.ru, что шансы на обнаружение семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае, минимальны.

По его словам, Сергея и Ирину Усольцевых вместе с их пятилетней дочерью Ариной могли растерзать дикие звери. Специалист допустил, что Усольцевы могли также замерзнуть от переохлаждения.

«Если они не находятся в более-менее благоприятных условиях типа зимовья, то их шансы на выживание минимальны. Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — подчеркнул Кабанов.

Он не исключил возможной встречи Усольцевых с волками или медведями, хотя, по его словам, они редко нападают на людей осенью, так как обычно уже набрали запасы веса к зиме. Но такую встречу исключать нельзя, добавил Кабанов.

3 декабря автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов в беседе с aif.ru рассказал об ошибке, которую могли совершить Усольцевы.

По мнению эксперта, с семьей, скорее всего, произошел несчастный случай. Он считает, что одной из более вероятных версий является то, что они могли заблудиться и промокнуть. Буянов допустил, что супруги могли запаниковать и начать действовать спонтанно, что в условиях тайги может привести к фатальным последствиям.

