Аэропорт Самары возобновил работу

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Тем временем в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково и воздушных гаванях Пензы и Саратова.

7 декабря ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

В тот же день стало известно, что Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в Хургаду (Египет). Речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. По данным агентства, задержанные рейсы должны были отправиться в 6:35 мск и 7:40 мск.

