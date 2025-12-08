Задержанный ФСБ 21-летний россиянин признался в совершении теракта

ФСБ: задержанный в Ростовской области россиянин признался в поджоге радиовышки

21-летний гражданин России, задержанный по подозрению в совершении государственной измены, признался в поджоге вышки радиосвязи в Ростовской области. Об этом свидетельствуют кадры, которые распространила ФСБ, передает ТАСС..

«[Задержан] за поджог вышки радиосвязи», — заявил россиянин во время допроса.

Он рассказал, что связался с украинским куратором и общался с ним под псевдонимом «Смайл». Этим именем подозреваемый подписывал листы, которые его собеседник просил оставлять на местах поджога.

Россиянина задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, молодой человек посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем СБУ, после чего согласился на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия Киеву «в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ». По заданию куратора он за денежное вознаграждение поджег термошкаф вышки сотовой связи.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ — «Террористический акт» и «Государственная измена».

Ранее изобретатель из Курска получил 24 года колонии по делу о госизмене и финансировании терроризма.