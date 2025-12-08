Глава UFC одним словом оценил фото разбитого лица Двалишвили после боя с Яном

Глава UFC Уайт о разбитом лице Двалишвили после боя с Яном: зверь

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опубликовал в своем аккаунте фотографию Мераба Двалишвили после поединка с Петром Яном, подписав ее одним словом.

«Зверь», — написал Уайт.

На снимке изображено лицо Двалишвили с многочисленными повреждениями, включая рассечения и гематомы.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Двалишвили был госпитализирован сразу после проигрыша в титульном бое с Петром Яном на турнире UFC 323 из-за многочисленных повреждений.

