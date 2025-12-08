На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве полностью здоровой юной гимнастке ошибочно диагностировали порок сердца

Baza: в Москве здоровой гимнастке ошибочно диагностировали порок сердца
Telegram-канал «Baza»

В Москве в частном медицинском центре юной гимнастке поставили неверный диагноз — порок сердца, что могло поставить крест на ее спортивной карьере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Восьмилетняя школьница проходила рядовой медицинский осмотр в одной из частных клиник столицы. На основе данных кардиограммы врачи диагностировали у ребенка порок сердца и настоятельно рекомендовали немедленно прекратить занятия гимнастикой.

Не поверив этому заключению, родители повели дочь на перепроверку в Детскую городскую клиническую больницу №  13 имени Филатова. Там специалисты не обнаружили никаких патологий. Для окончательного вердикта семья обратилась в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где также подтвердили абсолютное здоровье девочки.

Несмотря на заключения двух авторитетных клиник, представители медцентра отказываются признавать свою ошибку и продолжают настаивать на своем диагнозе. Мать юной гимнастки требует от центра официальных извинений и готовится обратиться с иском в суд.

Ранее врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за ошибки в диагностике.

