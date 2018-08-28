Украина закрыла представительство при уставных органах СНГ

Украина в августе закрыла свое представительство при уставных органах СНГ. Об этом сообщил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

Тем не менее, по его словам, контакты с Украиной продолжаются.

«Мы с сожалением констатируем, что … в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляет его в Минске через посольство Украины в республике Беларусь», — сказал Лебедев.

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При этом он подчеркнул, что Украина не вышла из состава Содружества, «она де-юре остается государством-участником».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении Украины выйти из заключенных в рамках СНГ договоров.