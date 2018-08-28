Глава МИД Канады отменила визит на Украину

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила запланированный визит на Украину для проведения в Вашингтоне переговоров о торговой сделке между США и Мексикой, сообщает РИА «Новости».

«Да, ее визит отменен», — сообщили в посольстве Канады в Киеве.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности с Мексикой о заключении нового торгового соглашения были достигнуты.

По имеющимся данным, новое торговое соглашение придет на смену действующему соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). При объявлении о достижении договоренности Трамп отметил высокую значимость данного соглашения.