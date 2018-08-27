Маас заявил о необходимости для ЕС «добрососедских» отношений с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией в долгосрочной перспективе, несмотря на различия позиций ряда государств ЕС по этому вопросу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Данное заявление Маас сделал в Бухаресте во время конференции глав дипломатических миссий Румынии за рубежом. По мнению главы МИДа Гемании, с точки зрения политической перспективы и исторического опыта одни страны выступают в большей степени за диалог, другие призывают к отдалению от России.

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«Но мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в восточной политике. Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией — в интересах собственной же безопасности», — сказал Маас.

Он подчеркнул, что в настоящее время политика времен холодной войны неприменима, а также добавил, что всем членам ЕС нужно взаимопонимание касательно принципов реагирования в отношении «восточных соседей».

Ранее сообщалось, что Маас призвал Европу отреагировать на санкционную политику США.