Макрон: безопасность ЕС не должна зависеть от США

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о недопустимости зависимости Евросоюза (ЕС) от США в вопросах безопасности. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Макрона, ЕС должен сам обеспечивать свою безопасность и суверенитет.

«Безопасность ЕС больше не должна зависеть от США», — сказал Макрон.

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Он добавил, что к взаимодействию в сфере обеспечения безопасности должны быть привлечены все европейские страны и Россия.

Ранее Макрон заявил, что механизм координации с Россией по Сирии, созданный в Санкт-Петербурге, принес свои первые результаты, в частности — в гуманитарной сфере.