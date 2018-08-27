Макрон: безопасность ЕС не должна зависеть от США
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о недопустимости зависимости Евросоюза (ЕС) от США в вопросах безопасности. Об этом сообщает Associated Press.
По словам Макрона, ЕС должен сам обеспечивать свою безопасность и суверенитет.
«Безопасность ЕС больше не должна зависеть от США», — сказал Макрон.
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Он добавил, что к взаимодействию в сфере обеспечения безопасности должны быть привлечены все европейские страны и Россия.
Ранее Макрон заявил, что механизм координации с Россией по Сирии, созданный в Санкт-Петербурге, принес свои первые результаты, в частности — в гуманитарной сфере.