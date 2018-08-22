В Госдепе рассчитывают на освобождение Сенцова
США рассчитывают, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов будет освобожден. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт.
«Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая неизбежно приведет к призыву привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом», — говорится в заявлении.
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В ведомстве напомнили, что Сенцов голодает уже 100 дней.
Ранее эксперты ООН также призвали российские власти немедленно освободить украинского режиссера.
По мнению экспертов организации, жизнь Сенцова находится в «непосредственной опасности».