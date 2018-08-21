В Госдепе пообещали новые санкции против России за «вмешательство» в будущие выборы

В Госдеп пообещали введение санкций против России за «вмешательство» в будущие выборы в 2018 году, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал помощник госсекретаря Эшли Форд.

«Мы ясно говорим, что будут последствия, и болезненные, если они (Россия) будут вести себя подобным неприемлемым образом», — сказал Форд на слушаниях в сенате

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В конгрессе США проходят слушания, посвященные российско-американским отношениям и «российскому вмешательству» в промежуточные выборы США, которые состоятся в ноябре этого года. Два комитета сената США обсуждают доклады Маршалла Биллингсли из министерства финансов США и помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Аарона Уэсса Митчелла. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

6 ноября 2018 года в США пройдут выборы в сенат, палату представителей США, а также выборы губернаторов штатов.