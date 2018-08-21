В Кремле считают, что ситуация с украинским кризисом «изрядно заморозилась»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с украинским кризисом «изрядно заморозилась», сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев не желает урегулировать ситуацию в Донбассе.

«Что касается Украины, то действительно там ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась», — сказал Песков.

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Комментируя слова президента США Дональда Трампа о готовности снять санкции, если Россия предпримет шаги для совместной работы по вопросам Сирии и Украины, Песков отметил, что в Кремле видят нежелание киевских властей делать что-то в русле урегулирования.

Ранее Трамп выразил готовность рассмотреть снятие антироссийских санкций, если Москва и Вашингтон будут сотрудничать по ряду вопросов.