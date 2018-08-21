Американцы выступили за улучшение отношений между США и Россией

Более половины американцев выступают за улучшение отношений между США и Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.

Респондентам задали вопрос, что важнее для Вашингтона: попытаться наладить отношения с Москвой или продолжать дипломатическое и экономическое давление на нее.

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Согласно результатам, за первый вариант высказались 58% опрошенных, тогда как сторонниками второго себя назвали 36% американцев.

Кроме того, респондентов спросили о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 года. 39% опрошенных заявили, что Москва вмешалась и повлияла на исход, 36% — что Россия вмешивалась, но не оказала никакого влияния, а 16% выразили уверенность, что вмешательства не было. Официальная Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Опрос проводился 1-12 августа среди более 1 тыс. жителей США. Статистическая погрешность опроса не превышает 4 п.п.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что нужно для снятия антироссийских санкций.