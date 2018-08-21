Британия решила призвать ЕС к усилению антироссийских санкций

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций в связи с отравлением «Новичком» в Солсбери, передает РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении министра, британская сторона не отказывается от диалога с Россией, но считает, что внешняя политика страны при президенте Владимире Путине сделала мир опаснее.

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«И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с Соединенными Штатами», — говорится в речи.

Он уточнил, что просьба Соединенного Королевства предполагает единую критику Москвы, а также реакцию на правонарушения, к которым якобы причастна российская сторона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет готов рассмотреть вопрос о снятии санкций, введенных в отношении России в том случае, если российская сторона будет сотрудничать с Вашингтоном.