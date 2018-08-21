Трамп рассказал, что нужно для снятия антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть снятие антироссийских санкций, если Москва и Вашингтон будут сотрудничать по ряду вопросов. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, вопрос о санкциях можно будет обдумать, если российская сторона будет сотрудничать с США по вопросам, связанным с ситуациями в Сирии и на Украине.

Ранее сообщалось, что в США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций для того, чтобы минимизировать ущерб от них для глобальной экономики. Действия конгресса США по предупреждению потенциального вмешательства России в американские промежуточные выборы в ноябре, вероятно, будут изменены, чтобы свести к минимуму непреднамеренные последствия для глобальной экономики от жестких «автоматических санкций» против Москвы.