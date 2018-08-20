Руцкой рассказал о попытке Ельцина сбежать в посольство США во время августовского путча

Бывший вице-президент России, генерал авиации Александр Руцкой рассказал, что во время августовского путча 1991 года тогдашний президент страны Борис Ельцин пытался сбежать в посольство США и был в запое. Об этом Руцкой рассказал сайту mk.ru.

«Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!» — прокомментировал генерал.

По словам самого Руцкого, он за эти трое суток спал около 5-6 часов. Также бывший вице-президент рассказал о том, что после подписанного в Беловежской пуще соглашения принял решение сложить с себя полномочия, однако Ельцин «не дал ход заявлению».