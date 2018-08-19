Переговоры Путина и Меркель продлились три часа

Встреча российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась три часа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, переговоры Путина и Меркель завершились приблизительно в 23.00 по московскому времени.

Как отмечается, встреча лидеров прошла в замке Мезеберг.

Реклама

Ранее сообщалось, что Меркель поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Путиным.

По ее словам, Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией.