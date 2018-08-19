Переговоры Путина и Меркель продлились три часа
Встреча российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась три часа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, переговоры Путина и Меркель завершились приблизительно в 23.00 по московскому времени.
Как отмечается, встреча лидеров прошла в замке Мезеберг.
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Ранее сообщалось, что Меркель поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Путиным.
По ее словам, Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией.