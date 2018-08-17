Путин внес на рассмотрение кандидатов на пост главы Дагестана

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры для избрания на пост главы республики, сообщается на сайте Кремля.

«Президент внес на рассмотрение Народного Собрания Республики Дагестан кандидатуры временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Васильева Владимира Абдуалиевича, заместителя Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Давдиева Камила Магомедовича и заместителя Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Махмудова Махмуда Гаджулаевича для избрания на должность главы Республики Дагестан», — говорится в тексте официального сообщения.

В Кремле отметили, что кандидатуры внесены на рассмотрение регионального парламента в соответствии с п. 32 ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».