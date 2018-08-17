Меркель призвали уйти в отставку на акции протеста в Дрездене

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель призвали уйти в отставку на акции протеста ультраправых, которые не одобряют ее миграционную политику. Об этом пишет немецкая газета Deutche Welle.

В материале отмечается, что сразу после летних каникул и выхода на работу, Меркель направилась с поездкой в Дрезден — территорию, где в последнее время усилились антимиграционные настроения. Сотни протестующих вышли на улицы, где выразили несогласие с политикой Меркель в отношении мигрантов. Акцию организовало антимигрантское движение PEGIDA. Всего на улицы вышли от 600 до 800 человек, сообщает DW.

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Как отмечается в материале, протестующие также скандировали немецкому канцлеру: «Враг народа», «Отправьте Меркель в Африку со всеми ее друзьями». Как отмечает британское издание Daily Mail, активисты также выкрикивали «Потеряйся», говоря о Меркель.

Тем не менее, отмечает DW, Меркель отправилась в парламент Дрездена, после чего сделала краткое выступление, во время которого она была невозмутима.

«У нас сложилась ситуация, в которой не все проблемы решены, но 2015 год не будет и не должен повториться. У нас совершенно новая ситуация», — заверила Меркель.

В 2015 году Германия столкнулась с миграционным кризисом, когда в страну массово прибыло более миллиона беженцев.