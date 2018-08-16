В Кремле уточнили детали о поездке Путина на свадьбу в Австрию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/10413491/00-pic905-895x505-36716.jpg">

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин был приглашен на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль во время своего последнего визита в Вену, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин принял приглашение на свадьбу, которая состоится 18 августа, с удовольствием.

Реклама

«По дороге в Берлин президент совершит остановку в Австрии», — сказал Песков.

Он добавил, что в прошлом российский президент также бывал на частных мероприятиях за границей. Песков заметил, что свадьба министра Австрии будет частным мероприятием, на котором протокол не предусмотрен. Он также уточнил, что информация о подарке будет известна позже.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также подтвердил, что Путин планирует посетить свадьбу Кнайсль.