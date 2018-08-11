Эксперт прокомментировал возможный зеркальный ответ на санкции США

Действия США, связанные с усилением санкционного давления, нуждаются в адекватном ответе со стороны России, занимавшей сдержанную позицию в данному вопросе, заявил директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, передает RT.

«Мы занимали очень сдержанную позицию в этом вопросе, надеясь, что американский политический класс все же прекратит спекуляции на тему санкций в отношении России. Но похоже, что ситуация зашла слишком далеко. Очевидно, что те действия санкционного плана, которые предпринимают сейчас США, нуждаются в адекватном ответе», — сказал Шаповалов.

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Он также отметил, что разные санкционные программы анонсируются разными ветвями власти США, что свидетельствует о тяжелейшем внутриполитическом кризисе, выход из которого «очень сложно представить».

Таким образом Шаповалов прокомментировал слова официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о подготовке зеркального ответа на санкции США.