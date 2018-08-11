Венесуэла осудила ЕС за отказ признать покушение на Мадуро

Министерство иностранных дел Венесуэлы выступило с критикой в адрес Евросоюза в связи с отказом признать совершение покушения на президента страны Николаса Мадуро. Текст заявления был опубликован в твиттере министра иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

В комментарии, опубликованном Евросоюзом в связи с произошедшим, инцидент назвали «нападением, совершенным при помощи беспилотника». По словам главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, произошедшее было «террористическим актом».

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Арреаса заявил, что страны ЕС остаются в ловушке своей «иррациональной и колониальной политики».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле по делу о покушении на Мадуро задержали 10 человек.