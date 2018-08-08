Глава аппарата правительства Киргизии ушел в отставку

Руководитель аппарата правительства Киргизии Мурат Мукамбетов ушел в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте президента страны.

Указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Мукамбетов овобожден от занимаемой должности. Отмечается, что он перейдет на другую работу.

Ранее сообщалось, что президент страны отправил правительство в отставку после вотума недоверия парламента. После этого парламент одобрил новый состав правительства.