Медведев назвал условие сотрудничества России с США

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о готовности России к сотрудничеству с американской стороной. Об этом политик сказал в интервью «Коммерсанту».

По словам премьера, постепенно европейские партнеры России начинают понимать, что «общаться и дружить» лучше, чем объяснять, в чем не права российская сторона. Медведев выразил надежду на то, что такое осознание придет и к США.

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«В этом смысле шарик, что называется, всегда на их стороне, они могут какие-то сделать движения, которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения», — заявил Медведев.

Он добавил, что российская сторона готова к такому развитию событий, а также напомнил, что не Россия начала использовать санкционные ограничения.

«Поэтому двери не закрыты», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев сказал, что российская сторона готова выстраивать отношения с Грузией.