Франция, ФРГ и Британия прокомментировали санкции США против Ирана

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выпустили совместный комментарий касательно новых санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает ABC News.

Согласно документу, стороны выразили сожаление из-за введения санкций США против Ирана.

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Как отмечается, данное действие стало возможным из-за выхода США из иранской ядерной сделки.

При этом стороны призвали к сохранению ядерного соглашения по Ирану, так как «это вопрос уважения международных соглашений».

Ранее сообщалось, что в ООН прокомментировали санкции США против Ирана.