Венесуэльский министр рассказал о покушении на Мадуро

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что президент страны Николас Мадуро чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наш президент Мадуро — в отличном состоянии здоровья и отличных условиях», — сказал Родригес.

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По его словам политическое и военное правительство стрны также не пострадали. Кроме того министр отметил, что в ближайшее время Мадуро планирует выступить перед народом.

Ранее сообщалось, что на Мадуро было совершено неудавшееся покушение. Это произошло во время выступления венесуэльского президента во время речи по случаю юбилея национальной гвардии страны.