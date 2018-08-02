NYT: Трамп вопреки совету юристов намерен прийти на допрос по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп не последовал совету своих адвокатов, попросив их достичь соглашения о возможном допросе у специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет собственное расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Американский лидер Дональд Трамп сказал советникам, что он хочет встретиться со следователями, чтобы таким образом очистить себя от подозрений. По сути, он считает, что может убедить специального прокурора Роберта Мюллера в том, что его расследование является «охотой на ведьм». Трамп считает, что его допрос сможет ускорить завершение «российского дела», отмечает NYT.

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Газета отмечает, что Трамп полагает, что постоянная критика в отношении «российского дела» сможет изменить отношение американцев и общественное мнение.

Тем не менее, если американский президент в конечном итоге решит отказаться от допроса, он сможет вынести политический ущерб, но будет вынужден объяснять общественности, почему не может ответить на вопросы специального прокурора США, если он не делал ничего плохого.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере процитировал профессора права из Гарварда Алана Дершовица, который заявил о попытках ФБР повлиять на президентские выборы в 2016 году, и обратился к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу с призывом «прекратить охоту на ведьм».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.