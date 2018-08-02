Турция пообещала США ответить на введение санкций
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит на санкции США, передает РИА «Новости».
«Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа», — заявил он.
Ранее Мевлют Чавушоглу дал понять, что США не добьются выдачи пастора Эндрю Брансона при помощи санкций.
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.
По ее словам, санкции введены в связи с задержанием и арестом американского пастора Эндрю Брансона.