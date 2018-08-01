Госдеп: Помпео и глава МИД Турции обсудят дело пастора из США

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американский госсекретарь Майк Помпео и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу намерены обсудить ситуацию вокруг арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ее словам, Помпео намерен провести встречу с Чавушоглу на полях форума АСЕАН в Сингапуре.

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Она также добавила, что США остаются придерживаются дипломатического подхода по делу Брансона.

Науэрт подчеркнула, что Вашингтон требует от Анкары освобождения пастора.

Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

Как отмечалось, санкции были введены в связи с задержанием и арестом американского пастора Эндрю Брансона.