В МИД Испании заявили о необходимости мигрантов в Европе

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Европе необходима «свежая кровь» для борьбы со старением населения, а также заверил, что ситуация с миграцией из Африки в данный момент не носит массового характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы делаем банальным слово «массовый». Надо более тщательно подбирать термины. Общественное мнение обеспокоено бессистемным характером миграции, но правда в том, что 600 человек это не массово, по сравнению с 1,3 млн сирийских беженцев, которых сейчас принимает Иордания», — сказал Боррель во время пресс-конференции после встречи с главой иорданского МИДа Айманом ас-Сафади.

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Министр также отметил, что с начала года в Испанию прибыло 20 тыс. человек из Африки. При этом он подчеркнул, что население Испании превышает 40 млн человек. Боррель добавил, что Европе необходима «свежая кровь», чтобы не стать «континентом стариков», и выразил сомнение, что прирост европейского населения может быть обеспечен деторождением.

Ранее сообщалось, что около 600 мигрантов прорвали границу испанского города в Африке.