Путин подписал закон о создании кассационных и апелляционных судов

Российский президент Владимир Путин подписал законы, согласно которым в России будут созданы отдельные кассационные и апелляционные суды. Документ был опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в России создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, которые будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда России.

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Предполагается, что кассационные и апелляционные суды будут созданы в разных городах. Так, кассационные суды появятся в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово, Владивостоке. Военный кассационный суд разместят в Новосибирске.

Документ предполагает создание апелляционных судов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи.

Также закон устанавливает максимальный возраст в 76 лет для занимающих должности заместителей председателя Конституционного суда и Верховного суда и председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что в Совфеде разработали законопроект, запрещающий помещать подсудимых в клетки в зале суда.