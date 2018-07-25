AP: Помпео c нетерпением ждет своего выступления в конгрессе о взаимоотношениях России и США

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что с нетерпением ждет дачи показаний перед конгрессом США, в которых он расскажет о взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Во время пресс-конференции с австралийскими коллегами в Сан-Франциско Помпео отметил, что его речь «покажет всему миру выгоды от встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о саммите США и России, который состоялся в Хельсинки 16 июля. Во время саммита состоялась закрытая встреча Трампа и Путина. Между тем, после возвращения в Вашингтон американский президент столкнулся с двухпартийной критикой.

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Как уточнил госсекретарь США, в комитете по международным делам сената США он расскажет о «непревзойденных усилиях по борьбе с Россией».

Ранее сообщалось, что Помпео допросят в конгрессе США.