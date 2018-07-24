Эрдоган заявил, что дух Гитлера возродился в современном руководстве Израиля

По мнению турецкого президента Тайипа Эрдогана, действия нынешних властей Израиля на Ближнем Востоке мало чем отличаются от политики Адольфа Гитлера в нацистской Германии. Слова Эрдогана цитирует государственное агентство Anadolu.

Турецкий президент заявил, что позиция Израиля, которая не предусматривает признания исторических прав палестинцев, не отличается от политики Гитлера, который отстаивал превосходство арийской расы.

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«Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля», — заключил Эрдоган.

С таким заявлением турецкий президент выступил после того, как ознакомился с законом «О национальном характере Государства Израиль», который, по его мнению, является свидетельством политики «сионизма, фашизма и шовинизма».

Ранее Эрдоган обвинил в апартеиде израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.