СМИ: Трамп раскритиковал запись разговора о выплатах порноактрисе

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может поверить в то, что его бывший адвокат Майкл Коэн вел тайную запись разговора с ним, в котором обсуждалась оплата модели Playboy. Об этом сообщает Media ITE.

По данным портала, Трамп «плохо отреагировал» на информацию о существовании этой тайной записи.

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Как отмечается, Трамп сказал, что не может поверить в то, что Коэн мог так с ним поступить.

Ранее СМИ сообщили, что Коэн вел тайную запись разговора с Трампом, в котором обсуждалась оплата модели Playboy, заявившей о связи с ним.

Как отмечалось, Запись была изъята ФБР в ходе рейда в офисе Коэна.